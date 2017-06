Abnahme beim MTV Förste beginnt wieder

Förste Ab Montag, 26. Juni, beginnt beim MTV Förste wieder die Sportabzeichenabnahme. Der Verein bietet an jedem Montag in den Sommerferien auf dem Sportplatz in Förste die Gelegenheit zur Abnahme des Sportabzeichens an, die Prüfer erwarten die Sportler jeweils ab 18 Uhr.