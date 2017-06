Zorger Burkhard Omland wird Vize-Landesmeister im Sprint

Peine. Am vergangenen Sonntag fanden in Peine im Rahmen des Starts der Landesliga die niedersächsischen Landesmeisterschaften über die Sprintdistanz statt. Der Zorger Burkhard Omland, der für den TSR Olympia Wilhelmshaven startet, konnte sich in der Altersklasse M 60 den Titel des...