Uwe Groth zeigt in der Bremer Schweiz strategisches Können

Bremen. Mit einem gutem Resultat im Gepäck kehrte der Bad Lauterberger Uwe Groth am Wochenende von den Norddeutschen Meisterschaften der AK 50 im Golf zurück in den Harz. In Bremen belegte er unter 75 Teilnehmern den 17. Platz. „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden“, berichtete Groth...