Letzter Abschnitt des Marathons steht heute an

Laufsport Osterode. Am heutigen Samstag endet mit dem siebten Abschnitt der diesjährige Osteroder Etappenmarathon. Wie in den Jahren zuvor galt es auch bei der 11. Auflage, innerhalb von einer Woche 42 Kilometer zurückzulegen. Sieben Vereine in und um Osterode organisierten gemeinsam die Veranstaltung. ...