U 12-Mädchen verpassen Sieg beim Nordturnier

Bremen Den U 12-Juniorinnen des NFV haben bei der Norddeutschen Meisterschaft in Bremen am Ende zwei Tore zum Turniersieg gefehlt. So musste das Team von Trainerin Meike Berger der punktgleichen Auswahl aus Schleswig-Holstein den Vortritt lassen. Im direkten Duell hatten sich die Teams mit 2:2 getrennt....