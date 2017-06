Startschuss für Turnfest 2020 gefallen

Oldenburg. Der Startschuss ist gefallen. Das Erlebnis Turnfest wird über Himmelfahrt vom 20. bis 24. Mai 2020 in Oldenburg stattfinden. Dies wurde am Rande des Internationalen Deutschen Turnfestes in Berlin beim Empfang der Turnfest-Helden in der Landesvertretung Niedersachsens beim Bund vom...