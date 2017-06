Meister Rotenberg ist nicht zu schlagen

In Torlaune präsentierten sich die Teams der Kreisliga Nord am vorletzten Spieltag der Saison. Insgesamt fielen 34 Treffer in den fünf Partien. SSV Neuhof - SV Eintracht Hahle 5:3 (2:1). Ein verdienten Heimsieg fuhr der SSV Neuhof gegen Hahle...