Kleeberg fährt mit U 15-Auswahl nach Duisburg

Fußball Duisburg. Die U 15-Juniorenauswahl des NFV nimmt vom 15. bis 20. Juni in der Sportschule Duisburg-Wedau am U 15-Junioren-Sichtungsturnier des DFB teil. Das Team von NFV-Trainer Kiriakos Aslanidis bestreitet insgesamt vier Spiele und trifft in seinem Auftaktspiel am Freitag, 16. Juni, ab 11.15 Uhr...