FSG-Reserve und Harztor spielen zu Hause

Hattorf In der 1. Kreisklasse der Frauen steht am Wochenende der vorletzte Spieltag an. Die FSG Eisdorf/Hattorf II empfängt heute um 16 Uhr in Hattorf den punktgleichen Tabellennachbar TSV Bremke/Ischenrode. Der SC Harztor bekommt es am morgigen Sonntag ab 11 Uhr mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer...