Rotenberger feiern Meisterschaft in der Kreisliga Nord

Es war ein hartes Stück Arbeit, dann aber war der Titelgewinn für den SV Rotenberg in trockenen Tüchern. Erst in der Schlussphase schoss der Tabellenführer beim FC Merkur Hattorf noch den deutlichen 4:0 (1:0)-Erfolg heraus und machte so die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga Nord vorzeitig...