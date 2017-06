In sieben Etappen geht es 42 Kilometer rund um Osterode

Osterode. Am Sonntagvormittag um 10.45 Uhr fällt auf dem Förster Sportplatz der Startschuss zum diesjährigen Osteroder Etappenmarathon. Sieben Abschnitte an sieben Tagen warten auf die Teilnehmer, insgesamt werden die Läufer am Ende die Marathondistanz von 42 Kilometern absolviert haben. ...