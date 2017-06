Rotenberg dominiert die Partie

Rhumspringe. Es war ein wahres Fußballfest, das am Freitagabend in Rhumspringe stattfand. Im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Kreisliga Nord standen sich der SV Rotenberg und der SV Germania Breitenberg vor über 900 Zuschauern gegenüber (wir berichteten). Besonders einer ließ das...