Keeper Bolesta wird zum Matchwinner

Scharzfeld. Am vergangen Wochenende fanden beim SV Scharzfeld die Endspiele um den Kreispokal statt. Insgesamt kämpften am Freitag und Samstag acht Mannschaften um den begehrten Pokalsieg. An den beiden Tagen fanden mehr als 700 Zuschauer den Weg auf den Scharzfelder Sportplatz. ...