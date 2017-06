Bovender SV greift nach Titel im Bezirkspokal

Fußball Bovenden. Der Bovender SV greift am heutigen Samstag im Finale des Wolters-Bezirkspokals nach dem Titel. Um am Ende den Pott in den Himmel zu stemmen, peilt der Bezirksligist die nächste Überraschung an. Der BSV empfängt heute ab 16 Uhr auf dem heimischen Sportplatz den Landesliga-Meister SSV...