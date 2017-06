Northeimer Traum vom Aufstieg geplatzt

Fußball-Oberliga Northeim. Der Traum vom Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Nord ist für den FC Eintracht Northeim vorzeitig beendet. Im zweiten Relegationsspiel unterlagen die Northeimer in Celle gegen Altona 93 mit 0:1 (0:1), damit kann das Team von Trainer Malte Froehlich in der Vierergruppe nicht mehr einen...