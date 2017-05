Finalwochenende in Scharzfeld steht vor der Tür

Fußball Scharzfeld. Nach spannenden Begegnungen im NFV-Fußballkreis Göttingen-Osterode findet am Pfingstwochenende das Endrunden-Turnier für die Krombacher Pokalsaison 2016/17 statt. Am kommenden Samstag, 3. Juni, werden beim SV Scharzfeld die drei Endspiele der Herren ausgetragen. Schon am Freitagabend...