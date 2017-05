U 12-Mädchen des NFV spielen im Nordturnier

Bremen Die U 12-Juniorinnenauswahl des NFV bestreitet am 10. und 11. Juni in Bremen das Norddeutsche Turnier. Die von Meike Berger trainierte Mannschaft trifft am Samstag, 10. Juni, auf Schleswig-Holstein und auf Hamburg. Die Bremer Auswahl ist am Sonntag, 11. Juni, Gegner der NFV-Mädchen.