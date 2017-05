Fünf Titel werden am Wochenende vergeben

Fußball Barsinghausen. Im Frauen- und Mädchenfußball stehen beim NFV am kommenden Wochenende in Barsinghausen gleich fünf Entscheidungen an. Die TSG Ahlten und der TSV Bemerode bestreiten am Samstag, 27. Mai, ab 12 Uhr im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion das Endspiel im...