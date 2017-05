SV Lerbach feiert 4:0-Erfolg bei Rot-Weiß Hörden

Fußball Hörden. Mit drei Punkten im Gepäck kehrte der SV Lerbach in der 1. Kreisklasse aus Hörden zurück. Schon früh dominierten die Gäste das Spielgeschehen und gingen in der 9. Minute in Führung. Nach einer Flanke von Tobias Rott traf Nicklas Reinhardt. In der 15. und 16. Minute konnte der Hördener...