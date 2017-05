U 14-Juniorinnen spielen bei DFB-Sichtungsturnier

Duisburg Vom 24. bis 28. Mai wird in Duisburg-Wedau das U 14-Juniorinnen-Sichtungsturnier des DFB mit insgesamt vier Spieltagen ausgetragen. Die von NFV-Trainer Thomas Pfannkuch betreute niedersächsische Auswahl trifft in ihrem Auftaktspiel am Donnerstag, 25. Mai, ab 11.15 Uhr auf die Auswahl des...