Noch freie Plätze bei Fahrt zum Turnfest in Berlin

TV Hörden Hörden. Der TV Hörden beteiligt sich am diesjährigen Deutschen Turnfest in Berlin Anfang Juni mit 23 Teilnehmern. Die Anreise wird mit dem Reisebus erfolgen, in diesem stehen noch bis zu 20 Plätze für Mitfahrer aus dem Turnkreis Osterode, egal ob Teilnehmer oder Vereinsgruppe, zur Verfügung.