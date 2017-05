Erik Killig holt ohne Niederlage den Vereinstitel

Lasfelde. Hoch erfreut über die gute Beteiligung an den Vereinsmeisterschaften der Jugend zeigten sich die Trainer und Betreuer des TTC Pelaka. Mit zwölf Teilnehmern war die Nachwuchsabteilung fast vollständig in der Lasfelder Turnhalle angetreten. Es wurde in zwei Leistungsklassen gespielt. ...