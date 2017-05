Oderpark-Seelauf findet bereits zum 16. Mal statt

Laufsport Hattorf. Bereits zum 16. Mal findet der Hattorfer Oderpark-Seelauf traditionell am Tag vor Himmelfahrt statt, in diesem Jahr daher am Mittwoch, 24. Mai. Verschiedene Laufstrecken in herrlicher Natur, gute Betreuung und Verpflegung an Start und Ziel mit Urkunden für alle Teilnehmer und eine...