Dostluk sendet deutliches Lebenszeichen

Nörten-Hardenberg. Nachdem Tuspo Petershütte den Spieltag in der Bezirksliga bereits am Freitagabend erfolgreich eröffnet hatte (wir berichteten), sorgte der FC Dostluk Spor Osterode am gestrigen Sonntag für eine dicke Überraschung. Der SV Südharz musste sich dagegen erneut geschlagen geben. ...