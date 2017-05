Heimrecht im Pokalfinale wird getauscht

Osnabrück Der Lüneburger SK Hansa und VfL Osnabrück haben sich für das Endspiel des Krombacher Niedersachsenpokals auf den Tausch des Heimrechts und die Austragung der Partie an der Bremer Brücke in Osnabrück verständigt. Der NFV hat dem zugestimmt. Die Partie soll am Donnerstag, 25. Mai, ausgetragen werden.