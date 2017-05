Landesfinale im Rendezvous der Besten ist heute

Turnen Oldenburg. Der NTV-Showgruppenwettbewerb Rendezvous der Besten findet heute ab 15 Uhr in der kleinen EWE-Arena in Oldenburg statt. In der 13. Auflage präsentierten wieder zahlreiche Gruppen, welch intensive Arbeit in Niedersachsens Turnvereinen investiert wird, um bei Publikum als auch bei der...