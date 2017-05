Fernduell um Spitze geht in nächste Runde

In der Kreisliga Nord scheint die Abstiegsfrage geklärt zu sein. Neun Punkte beträgt der Rückstand für den SV Förste, der auf dem ersten Abstiegsrang steht, auf den rettenden siebten Platz. An der Tabellenspitze liefern sich Rotenberg und Breitenberg weiter ein Kopf an Kopf-Rennen. Bis auf die...