Westharz und Tuspo erreichen Zwischenrunde

Fußball Osterode. Im Osteroder Jahnstadion fand die Vorrunde des Sparkassen-Fußball Cups statt. Zehn Teams der E-Jugend aus der Region Osterode spielten in zwei Gruppen um einen der ersten Plätze des Vorrundenturniers. Für die Zwischenrunde in Bilshausen am 12. Mai haben sich der FC Westharz und der Tuspo...