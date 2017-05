Herzberger Motorsport-Team Hönig präsentiert neuen Rallye-Truck

Besondere Fahrzeuge erleben und dabei etwas Gutes tun – dazu haben Interessierte am kommenden Samstag, 6. Mai, in Herzberg Gelegenheit. Das Herzberger Motorsport-Team Hönig lädt in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zu einer Fahrzeugausstellung auf den Parkplatz des Thomas Philipps-Marktes in die Welfenstadt ein. Dabei werden Spenden gesammelt, die krebskranken Kindern zugute kommen sollen.

Die Veranstalter hoffen bei ihrer Aktion auf große Unterstützung, heißt es in einer Mitteilung. Sie wollen an diesem Tag ihren Rallye-Truck vorstellen, dessen Fahrzeugdesign mit Unterstützung der Pema GmbH zuletzt komplett überarbeitet wurde und jetzt erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.