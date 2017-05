Scharzfelder Finaltraum geplatzt

Im Viertelfinale des Krombacher-Kreispokals lieferten sich die acht verbliebenen Mannschaften äußerst spannende Partien. Eintracht Hahle, SV Rotenberg, Groß Ellershausen/Hetjershausen und der FC Lindenberg Adelebsen setzten sich in ihren Spielen durch und kamen dem Pokalfinale in Scharzfeld am 2....