B-Jugend des VfR unterliegt im Spitzenspiel

Göttingen Die B-Jugend des VfR Osterode hat das Spitzenspiel der Kreisliga beim FC Grone knapp mit 2:3 (2:2) verloren. Die Roten gingen etwas überraschend durch Ian Schmidt in Führung, durch eine Unachtsamkeit in der Osteroder Abwehr folgte das 1:1 jedoch umgehend. In der 18 Minute legte der VfR nach einer...