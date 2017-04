Petershütter C-Junioren verlieren unglücklich

Nesselröden Eine äußerst unglückliche Niederlage kassierten die C-Junioren des Tuspo Petershütte in der Landesliga. Beim JFV Eichsfeld unterlagen die Seestädter mit 1:2 (0:0). Lennart Sinram-Krückeberg hatte das Tuspo-Team nach der Pause in Führung gebracht (44.). In der letzten Spielminute glich Leonardo...