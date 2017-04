Hattorf empfängt Tuspo-Reserve

Fußball-Kreisliga Hattorf. Mit einer Nachholpartie zwischen dem FC Merkur Hattorf und Tuspo Petershütte II wird am heutigen Freitag das Wochenende in der Kreisliga Nord eingeläutet. Anstoß ist um 19 Uhr. Die Gäste aus Petershütte sind Achter und mussten sich in der Rückserie bislang...