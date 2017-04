Selbstverteidigungskurs mit Thema Fit für die Fete

Düderode Unter dem Motto Fit für die Fete bietet die TSG Düderode/Oldenrode einen Präventionskurs für junge Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 21 Jahren an. Der Kurs findet am 22. und 23. April in der Turnhalle Düderode statt und besteht aus zwei Teilen. Teil eins erfolgt am Samstag von 10 bis 14 Uhr...