Rhume-Oders A-Jugend unterliegt JSG Weper

Lindau Einen Rückschlag im Abstiegskampf der Bezirksliga musste die A-Jugend des JFV Rhume-Oder hinnehmen, die zu Hause der JSG Weper 1:2 (1:1) unterlag. Tim Schwarz brachte die Hausherren in Führung (19.), Ahmad Ismail (26.) und Finn Reimer (67.) drehten die Partie. Weper zog damit in der Tabelle am JFV...