Pöhlder werden Sechster bei Nordwestdeutscher Meisterschaft

Lüneburg. Bei ihrer ersten Teilnahme an einem großen Turnier hat die männliche U 12-Jugend des 1. VC Pöhlde einen tollen sechsten Platz bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften erreicht. Ausgerichtet wurde das Turnier am vergangenen Sonntag von der SVG Lüneburg, neun Teams gingen an den Start....