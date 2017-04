60 Meter sind für Winkelvoss kein Problem

Starke Leistungen zum Saisonauftakt bei idealen Wettkampfbedingungen – so lautet das Fazit zum Werfertag der LG Osterode in Schwiegershausen am vergangenen Wochenende. Hervorzuheben sind die Ergebnisse im Hammerwurf der Altersklasse U 18. Raphael Winkelvoss vom...