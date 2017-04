Veilchen Ladies kassieren den Serien-Ausgleich

Basketball Neuss. In der Playoff-Halbfinal-Serie in der zweiten Basketball-Bundesliga der Frauen zwischen der BG 74 Göttingen und den TG Neuss Tigers steht es 1:1. Die Veilchen Ladies von Trainer Giannis Koukos unterlagen am Niederrhein mit 63:72 (23:40). Damit kommt es am kommenden Sonntag, 9. April, um 16...