Förste will Rotenberg stolpern lassen

Am Sonntag steht der 17. Spieltag in der Kreisliga Nord an. Für den SSV Neuhof und den Tabellenzweiten aus Breitenberg werden es die ersten Pflichtspiele im Jahr 2017 sein. Bis auf die Partie zwischen der Tuspo-Reserve und Neuhof (12.45 Uhr) werden alle Partien um 15 Uhr angepfiffen. ...