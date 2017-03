Mettler legt in Fürth guten Saisonstart hin

Fürth. Der aus Bad Sachsa stammende Nachwuchs-Triathlet Jonas Mettler hat einen guten Start in die neue Wettkampfsaison hingelegt, wenngleich zunächst nur auf der Laufstrecke. Beim Sechs-Stunden-Staffelmarathon am Welt-Down-Syndrom-Tag in Fürth belegte er mit seinem...