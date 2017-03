C-Jugend des JFV trifft heute auf 05-Reserve

Bilshausen Bereits am heutigen Dienstag um 18.15 Uhr bestreitet die C-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga ein Nachholspiel und erwartet in Bilshausen den 1. SC Göttingen 05 II. Die Gäste haben zwei Punkte mehr auf dem Konto und gelten als sehr spielstark. Im Hinspiel erkämpften sich die JFVler ein...