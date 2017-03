Veilchen Ladies gewinnen erstes Playoff-Spiel

Basketball Göttingen. Einfach geht anders – so lautete das Fazit nach dem ersten Playoff-Halbfinale zwischen der BG 74 Göttingen und den TG Neuss Tigers. Nach hartem Kampf entschieden die Veilchen Ladies das erste von maximal drei Duellen mit 74:64 (39:36) für sich. 600 Zuschauer in der FKG-Halle waren am...