Der FC Dostluk Spor steht zu Hause unter Zugzwang

Nur zwei Begegnungen stehen am Wochenende für die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode am morgigen Sonntag ab 15 Uhr auf dem Plan in der Fußball-Bezirksliga – allerdings nicht ganz freiwillig. Die Begegnung des SV Südharz beim SC Hainberg wurde kurzfristig auf Mittwoch, 24. Mai, verlegt. ...