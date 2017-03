Pöhlder Schützen dominieren

Nesselröden. Am vergangenen Wochenende fand in Nesselröden die Kreismeisterschaft des KSV Südharz in der Disziplin Luftgewehr Auflage statt. Mit drei Mannschaften ging die SGes. Pöhlde an den Start. In der Seniorenklasse A siegte die erste Mannschaft aus Pöhlde in...