VTS-Damen wollen in Hannover punkten

Hannover In der Landeshauptsstadt Hannover findet für die 1. Damenmannschaft des Volleyball Team Südharz das vorletzte Spiel in der Oberliga statt. Am heutigen Freitagabend sind die Harzerinnen ab 20.30 Uhr in der Erich-Kästner-Schule bei der VSG Hannover gefordert. Vom Papier her vermeintlich eine klare...