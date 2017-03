FGS-Damen gewinnen Testspiel mit 5:0

Fußball Bad Grund. Nachdem der Auftakt in die Landesliga für die Fußballerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf aufgrund des Rückzugs des Gegners VfL Herzberg am vergangenen Wochenende ausfiel, konnte kurzfristig noch ein Testspiel vereinbart werden. Auf dem Kunstrasenplatz in Bad Grund besiegten die FSG-Damen...