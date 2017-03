Vorverkauf für Duell mit Ludwigsburg startet

Göttingen Noch sieben Spiele hat die BG Göttingen in der Basketball Bundesliga vor sich – drei davon in der heimischen Sparkassen-Arena. Für das Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Ostermontag, 17. April, um 18 Uhr, wurde der Vorverkauf bereits freigeschaltet. Für das Saisonfinale gegen die Basketball...