NFV-Teams verpassen Halbfinal-Teilnahme

Wuppertal Die B-Juniorinnen der TSG Ahlten und die C-Juniorinnen der SG Rodenberg haben beim Futsal-Cup des DFB in Wuppertal die Medaillen-Ränge verpasst. Die Ahltenerinnen belegten in ihrer Konkurrenz Rang sieben, die SG Rodenberg erreichte Rang sechs. Die Titel gingen an den SV Alberweiler (B-Juniorinnen)...