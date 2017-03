SC Harztor festigt Platz in der oberen Hälfte

Fußball-Kreisliga Barbis. Nur eine der fünf angesetzten Begegnungen wurde am Wochenende in der Fußball-Kreisliga Nord auch ausgetragen. Der 1. FC Freiheit trat wie angekündigt nicht zur Partie beim SV Rotenberg an – die Freiheiter wollen ihre Mannschaft zurückziehen. Kampflos zu drei Punkten kam der SV Eintracht...