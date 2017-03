Veilchen treffen auf Playoff- Kandidat Medi Bayreuth

Göttingen. Nach zwei Siegen in Folge haben die Basketballer der BG Göttingen Lust auf mehr. Am morgigen Sonntag ab 15.30 Uhr empfangen die Veilchen in der Bundesliga den Überraschungsvierten Medi Bayreuth in der Sparkassen-Arena. Nach Erfolgen über Bremerhaven und Berlin soll nun das dritte „B“ in...